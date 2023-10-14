وظائف أمن ومخازن بمرتبات مجزية وبدون خبرة.. «الحق قدم»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب الذين ليس لديهم خبرة في العمل، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، من خلال تنظيم يوم توظيفي مفتوح.

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الملتقى التوظيفي والوظائف المطلوبة، المقرر يوم الاثنين الموافق المقبل من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

الوظائف الطلوبة

1- أفراد أمن.

2- منسقين ممرات.

3- عمال مخازن.

4- شيفات.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في فتح الله ماركت بالرحاب.

- لا يشترط أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه خبرة.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف لديه مؤهلات عليا ومتوسطة.

- أن يكون المتقدم ل لوظائف من خريجي الجامعات الذكور فقط.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين بها مرتبات مجزية.

- توفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينات اجتماعية وتأمين صحي وتامين على الحياة.