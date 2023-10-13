وظائف للمهندسين من «الشباب والرياضة».. رواتب مجزية وتأمينات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وظائف شاغرة للمهندسين من خلال مبادرة توظيف مصر، بشركة «إكستيند»، تحت شعار التمديد هو التوظيف.

تفاصيل وظائف المهندسين

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المهندسين المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، والتي جات على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لوظائف المهندسين

مهندس DevOps، البنية التحتية السحابية & CI/CD (GCP Migration).

ويطلب منه تأدية المهام التالية:

- هجرة الرصاص من AWS وAzure إلى GCP.

- تصميم وتطوير وإدارة خطوط الأنابيب CI/CD.

- العمل كراعي نظام ل CI/CD والبنية التحتية السحابية.

- ضمان 99.99% وقت تشغيل النظام.

- تنفيذ البروتوكولات الأمنية GCP.

- الانسجام مع مكتب الرياض لتكنولوجيا المعلومات بشأن السياسات والتقنيات.

- دعم فرق الهندسة والجودة للتسليم وحلها.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة الشروط المطلوبة لشغل الوظائف وجاءت على النحو التالي:

- أكثر من 3 سنوات في DevOps، مع خبرة AWS وAzure.

- شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب.

- شهادة GCP احترافية لمهندس معماري سحاب أو مهندس DevOps.

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة إلزامية.

- خبرة في خدمات GCP.

- خبرة في أدوات CI/CD وخطوط أنابيب جينكينز أو GitHub.

- خبر في الكتابة شيل وبايثون وجافا سكريبت.

- خبرة في نقل الحاويات: Docker, Kubernetes.

- خبر في إدارة قاعدة البيانات: بوستجرز.

مزايا وحقوق وظائف المهندسين

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن المقبولين في الوظائف على المزايا والحقوق الآتية:

الراتب: رواتب مجزية جدا.

تأمين طبي واجتماعي.

أيام عطلة: يومين عطلة

ساعات العمل: 8 ساعات.

كيفية التقديم في وظائف المهندسين

وناشدت وزارة الشباب والرياضة المهتمين بالتقديم على وظائف المهندسين، إرسال السيرة الذاتية المحدثة على @TAG وذكر المسمى الوظيفي في الموضوع (Extend DevOps Engineer).

أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر من خلال الرابط :www.tawzeefmasr.com.