حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل مجموعة من النقابات والكيانات

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مجموعة من النقابات والمؤسسات والكيانات، وقالت إن هذه اللقاءات كانت فرصة قيمة لتبادل الرؤى والأفكار مع ممثلي هذه المنظمات والكيانات، والاستماع إلى تطلعات اعضائها والمواطنين.

أضافت الحملة عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»: «تقوم تلك النقابات والمؤسسات والكيانات على تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية لتبصير المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وممارسة حقوقهم الدستورية، وتسليط الضوء على أهمية الانتخابات ودورها في تحقيق الديمقراطية وبناء مستقبل مصر المزدهر».

أشارت إلى أنها أنهت أسبوعها الأول باستقبال 538 شخصاً ممثلين عن 44 جهة مختلفة بين أحزاب ونقابات واتحادات وكيانات شبابية.

واختتم: «نعبر عن سعادتنا البالغة بنجاح هذه اللقاءات، ومشاركة رؤيتنا وتطلعاتنا سويًا، وكانت فرصة عظيمة للتواصل المباشر وتبادل الأفكار والتحفيز لبناء مصر قوية ومزدهرة».