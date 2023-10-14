«الطرق الصوفية» تكشف تفاصيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

كشف الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عن خطة المؤسسة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن كل القيادات الصوفية لديها حب ودعم غير محدود للوطن، وأنهم يقومون على عمل الكثير من الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين حول ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية: «متابعون ومهتمون بكل ما يحدث على المستوى الداخلي والخارجي، وأن ما يهمنا في المقام الأول هو الاستقرار والأمن لوطننا الغالي».

الشخصية المُثلى للمرحلة المقبلة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف «القصبي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية سبق واجتمع في الجمعية العمومية وبعد أن ناقش الملفات الحيوية التي تهتم كل مواطن مصري سواء السياسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية والأمنية والعلاقات والدبلوماسية والخارجية كان لدى قيادات الصوفية تصور بأن الشخصية المُثلى للمرحلة المقبلة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «هنا أعلنا تأييدنا الكامل له لفترة رئاسية جديدة».

ونوه إلى أن الحملة الانتخابية تؤدي دور وطني اقتناعًا منها بشخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه رجل المرحلة المقبلة، كما أنها ثمنت دورنا البارز في المشاركة المشرفة في الأحداث الوطنية ولم تختلف يومًا عنها، خاصة وأن الوازع الديني صفة أصيلة في المصريين، وأن المؤمن دائما مسؤول ومدرك لدوره.

وأكد أن المؤسسة الصوفية ومؤسسة الأشراف، مؤسسات لها رؤية خالصة ومتزنة بعيدة تمامًا عن أي مصالح أو توجهات لفئة معينة، فنحن نقوم بعملنا إيمانًا بأن المرحلة تستحق قيادة قوية تستطيع أن تتحمل الأعباء الحالية.