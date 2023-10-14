صيانة وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي في مركز منيا القمح بالشرقية

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضية.

تطهير بيارات وشبكات الصرف

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام فرع الشركة بمركز ومدينة منيا القمح بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بعدد من قرى وشوارع المدينة، كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

الاستفسارات والشكاوى

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حال وجود شكاوى أو الاستعلام من خلال صفحة الشركة على «فيسبوك»، أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية (125 أرضي - 01205502098 / 01205502086).