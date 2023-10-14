رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صيانة وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي في مركز منيا القمح بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
12:23 م | السبت 14 أكتوبر 2023
مبنى محافظة الشرقية

مبنى محافظة الشرقية

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضية.

تطهير بيارات وشبكات الصرف

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام فرع الشركة بمركز ومدينة منيا القمح بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بعدد من قرى وشوارع المدينة، كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.

الاستفسارات والشكاوى

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حال وجود شكاوى أو الاستعلام من خلال صفحة الشركة على «فيسبوك»، أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية (125 أرضي - 01205502098 / 01205502086).

اقرأ المزيد:

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المستدامة في البحيرة

عودة المياه إلى 6 مناطق متضررة من أعمال الصرف الصحي في مدينة السلام

بلدية غزة تحذّر من كوارث بيئية وصحية حال توقف محطات الصرف الصحي

كفر الشيخ تستعد لموسم الشتاء بتطهير بيارات الصرف الصحي والمطابق

حملات موسعة لتطهير غرف الصرف الصحي وبالوعات الأمطار في الجمالية بالدقهلية