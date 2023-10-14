إعلان نتيجة المرحلة الثانية رياض الأطفال في القاهرة بالرقم القومي.. غدا

كشفت محافظة القاهرة، عن إعلان نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، غدا الأحد، للعام الدراسي 2023-2024

أشارت محافظة القاهرة، في بيان، إلى أنه على أولياء الأمور الراغبين في الحصول على النتيجة، الدخول على موقع محافظة القاهرة، والاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالرقم القومي من هنا.

أوضحت محافظة القاهرة أن البوابة الرسمية للمحافظة تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين منها استخراج بيان النجاح، والتحويلات المدرسية، وتقديمات رياض الأطفال، نتائج الامتحانات، الدليل التعليمي.

أكدت أهمية سرعة التقديم بمجرد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال وعدم سداد أي تبرعات للمدرسة، واتباع التعليمات الخاصة بالتقديم لمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس.