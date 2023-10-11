رابط مباشر للحصول على نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الأولى للمقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، وكذلك اختيار إدارة التسكين للمقبولين.

رابط الحصول على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم

ولمعرفة نتيجة المرحلة الأولى للمقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، يمكن الدخول عبر الموقع الرسمي للتنسيق على هذا الرابط.

مصوغات التعيين للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وكشفت المديريات التعليمية المختلفة، عن مصوغات التعيين للناجحين في الدفعة الأولى بالمسابقة، وهي:

• شهادة اجتياز اختبار القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

• إقرار من المرشح بعدم فصله مسبقًا من الخدمة بحكم تأديبي أو قرار.

• بطاقة الرقم القومي.

• قرار المجلس الطبي.

• صجيفة الحالة الجنائية.

• أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة، «استمارة 6 تأمين ومعاشات، منحة 3 أشهر، استمارة 105، طلب استخدام، استمارة 103».

• شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «للذكور».

• شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها «للإناث».

• شهادة مميكنة أصل المؤهل الدراسي.

• إقرار الذمة المالية.

• إقرار الحالة الاجتماعية.

شروط القبول في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم

وحسبما كشف مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، عن شروط القبول في اختبارات مسابقة التربية والتعليم لتعيين «30 ألف معلم» الجدد ضمن المقرر تعيينهم على مدارس الـ5 سنوات، أكد أنها تتمثل في اجتياز اختبارات القبول، وتتضمن «المعلومات العامة، الحاسب الآلي، اختبارات الكفايات التربوية، اختبارات الكفايات السلوكية، السمات».

موقف من لم يجتاز اختبارات الـ30 ألف معلم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف المعلمين المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم الذين لم يجتازوا اختبارات القبول، لافتًا إلى أن الفرصة متاحة للذين لم يتجازوا الاختبارات، وذلك من خلال تقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، وسيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.