طرح جديد من شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في 5 مدن

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي 2023، غدًا الأحد، وذلك ضمن مشروعات «سكن مصر، وجنة، والإسكان المتميز ذو الطابع الساحلي».

شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وأعلنت وزارة الإسكان عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023، في عدد 5 مدن «المنصورة الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، رشيد الجديدة»، وسيكون الحجز فوريًا من خلال جهاز المدينة بأنظمة سداد ميسرة على المواطنين.

وتتاح كراسات الشروط الخاصة بـ شقق الإسكان الاجتماعي 2023، اعتبارًا من يوم الأحد 15 أكتوبر الجاري بجهاز المدينة الخاص بكل مدينة أُعلن عنها.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2023، والوحدات السكنية لكل مدينة، على النحو التالي:

- 288 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة.

- طرح 192 وحدة بمدينة ناصر غرب أسيوط.

- طرح 148 وحدة بمدينة ملوي الجديدة.

- 144 وحدة بمدينة رشيد الجديدة.

- طرح 144 وحدة بمدينة غرب قنا.