عضو بـ«الشيوخ»: الوضع في غزة مأسوي.. وعدد الشهداء يرتفع باستمرار

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الوضع في قطاع غزة مأسوي للغاية، حيث يعاني الأهالي والمدنيون الفلسطينيون من القصف الإسرائيلي بشكل يومي ومتكرر.

ارتفاع مستمر في أعداد الضحايا حيث بلغ عدد الشهداء اليوم 1900 شهيد

وأضاف «القط»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «ten»، أن هناك ارتفاعًا مستمرًا في أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد الشهداء اليوم 1900، وعدد المصابين 7696.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية المصرية قامت بتوجيه سيارات الإسعاف إلى الحدود المصرية الفلسطينية لنقل المصابين إلى المستشفيات، وتسعى جاهدة إلى إيجاد سبل آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تشن قصفا مكثفا على مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس.