انفراجه في أسعار السيارات.. ورابطة التجار تكشف التفاصيل

توقع أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، انفراجه بسوق السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، واستقرار أسعار السيارات بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين في الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.

أسعار السيارات اليوم

وأضاف أبو المجد لـ«الوطن»، أن اسعار السيارات ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولا زال الارتفاع مستمر، لكن تجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين في الخارج تساهم بشكل واضح في استقرار الأسعار وضمان عدم ارتفاعها، موضحا:«لو أن المبادرة نجحت في استقطاب 2% فقط من أبنائنا العاملين بالخارج، والمشاركة فيها، فهذا معناه دخول حوالى 280 ألف سيارة إلى السوق المصري، وهو رقم كبير، ما يؤدي إلى استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي وعدم ارتفاعها».

انفراجه في سوق السيارات الفترة المقبلة

أكد «أبو المجد» أن التعديلات التي تمت على مبادرة استيرات السيارات للعاملين في الخارج سوف ستساهم فى دخول نحو 5 مليار دولار إلى خزنة الدولة، وسيدخل سيارات لن يقل عددها عن الـ 100 ألف سيارة، ما يؤدى إلى استقرار وثبات السيارات في مصر، مؤكدا على أن المبادرة تسهم في انفراجه في سوق السيارات الفترة المقبلة، خاصة في ظل تحركات مستمرة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

أبرز شروط مبادرة استيراد السيارات

وفقا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة، لاستعماله الشخصي، معفـاة مـن الضرائب والرسوم، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد، وتتضمن الشروط أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.