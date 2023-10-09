«الأرصاد» تحذر قائدي السيارات من طقس غد الثلاثاء.. أمطار وشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، موضحة استمرار سقوط الأمطار على بعض المدن في شمال الدلتا، والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية، مع نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا نهارا

وأشارت الهيئة أن درجة حرارة الطقس غدا ستكون معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشديدة الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ووصولا إلى شمال الصعيد ووسط سيناء وذلك خلال ساعات النهار.

حالة الطقس غدا ليلا

وأكدت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها أنه مع بداية ساعات المساء تسود أجواء خريفية معتدلة على جميع أنحاء الجمهورية، في حين يصبح الطقس مائلا للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وذلك على جميع المدن والمحافظات.

أخبار الشبورة

ومن جهة أخرى، حذرت الأرصاد الجوية من استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة غدا على وسط سيناء والسواحل الشرقية والغربية للبلاد، والطرق المؤدية إلى مدن القناة والرابطة بين المحافظات والمؤدية إلى القاهرة الكبرى والإسكندرية ومطروح.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 25 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 26 درجة مئوية.