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«القومي للمسرح» ينظم احتفالية الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر الاثنين المقبل

كتب:

بسمة شطا
03:28 م | السبت 14 أكتوبر 2023
نيفين الكيلاني

نيفين الكيلاني

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية موسيقية غنائية بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك الساعة الثامنة مساء بعد غد الاثنين 16 أكتوبر 2023  بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

نجوم إحتفالية نصر أكتوبر

تحيي الحفل الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ التي تقدم مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: «يا مصر يحميكي لأهلك، موال النهار، يا نسمة الحرية، عاش اللي قال»، غناء الفنان أحمد محسن، و«سالمة يا سلامة، عظيمة يا مصر، عبد الودود، أحلف بسماها وبترابها، مصر التي في خاطري» غناء الفنان ماهر اسماعيل، و«اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي» غناء المجموعة، بالإضافة إلى أغنيتي: «حبيبتي من ضفايرها، حلوة يا بلدي».

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