نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقاهرة بالاسم والرقم القومي.. ظهرت الآن

اهتمام كبير من الراغبين في العمل بقطاع التعليم بمعرفة نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقاهرة بالاسم والرقم القومي، وذلك بعد إعلان أسماء الناجحين والمقبولين رسميا، الذين يحق لهم التسكين في مدارس محافظة القاهرة المختلفة.

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقاهرة بالاسم والرقم القومي

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقاهرة بالاسم والرقم القومي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للقارئ على مدار الساعة.

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فإنه جرى فتح باب الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى في مسابقة 30 ألف معلم من هنـــا، والذي يمكن من خلاله بعد كتابة الرقم القومي بشكل صحيح اختيار إدارة التسكين للمقبولين وطباعة الإخطار والتوجه به مع صورة من البطاقة الشخصية في الميعاد والمكان المحددين في الإخطار لاستلام خطاب التسكين.

أوراق التعيين

ووفق التربية والتعليم، فإنه يجب تقديم أوراق رسمية لاستكمال إجراءات التعيين وهي:

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

- تقديم أصل المؤهل الدراسي.

- تقديم شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء.

- تقديم إقرار الحالة الاجتماعية.

- تقديم قرار المجلس الطبي.

- تقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- تقديم بطاقة الرقم القومي.

- تقديم إقرار الذمة المالية.

- تقديم إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي.

- تقديم شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.