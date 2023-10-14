رابط نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في الدقهلية بالرقم القومي

أعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالدقهلية، بالاسم والرقم القومي، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالدقهلية والرقم القومي

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، أنه جرى إتاحة نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في الدقهلية بالرقم القومي من خلال الرابط هـنـا.

طريقة الاستعلام على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالدقهلية

ويمكن الحصول على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالدقهلية من خلال الدخول إلى الرابط المسبق وعمل الخطوات التالية:

- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح

- كتابة رقم التقديم بشكل صحيح

- النقر علي زر استعلام

الأوراق المطلوبة عقب ظهور نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالدقهلية

وحددت وزارة التربية والتعليم عدة أوراق من أجل التقديم بها عقب ظهور نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالدقهلية والرقم القومي وهي:

- المؤهل الدراسي

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور

- شهادة الخدمة العامة للإناث

- صحيفة الحالة الجنائية

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة.