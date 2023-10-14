إنجازات 10 سنوات.. تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية (أرقام)

نفذت الدولة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، خلال السنوات الماضية والصغيرة ومتناهية الصغر عددًا من المبادرات التي تستهدف النساء، وكان من بينها مشروع نساء في مجال الأعمال، ومشروع قرية واحدة منتج واحد.

تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، أنه بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية عن طريق النهوض بالمشروعات الناشئة الناجحة، ومساندتها لتكوين تحالفات منتجة، ومشروع تعزيز الابتكارمن أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع، الذي يهدف إلى توسيع إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باستخدام آليات تمويل مبتكرة، وغيرها من مبادرات ومشروعات تعزز قدرات رائدات الأعمال.

35,2% الإناث العاملات بالقطاع الحكومي

- 3,6 مليارات جنيه: سنويا لدعم السيدات المعيلات بإجمالي 744 ألف سيدة.

- 45% هو نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة 13.4 مليار جنيه، حتى نهاية 2022.

- 17,2 مليون سيدة: عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات في يونيو 2022 مقابل 5.9 ملايين سيدة عام 2016 بنسبة زيادة %191.5.

- 35,2% هي نسبة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي في عام 2022.

- 25 نقطة تقدمتها مصر في مؤشر ريادة الأعمال وفقًا للبنك الدولي، حيث سجلت 100 نقطة عام 2023 مقابل 75 نقطة عام 2014.