فيلم البعبع مهدد بالسحب من السينما بعد 15 أسبوع عرض.. إليك السبب

وصل إجمالي إيرادات فيلم البعبع، على مدار 15 أسبوع عرض بالسينمات، منذ موسم أفلام عيد الأضحى 2023، إلى 43 مليونا و420 ألف جنيه، بينما تصدّر قائمة موسم أفلام العيد، فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز، الذي تخطت حصيلة إيراداته 130 مليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وبعد مرور 15 أسبوع عرض، أصبح فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، مهددًا بالسحب من السينمات، لتراجع إيراداته اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ قدرت إيردات الأربعاء الماضي بنحو ألفي جنيه فقط، الأمر الذي جعله يأتي ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة بجانب فيلمي ع الزيرو ومستر إكس.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبد الرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبد العظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع في إطار كوميدي مليئ بالأكشن والتشويق والإثارة، إذ يتفاجئ سلطان البعبع، بوجود طفلين يزعمان أنه والدهما، ويجد نفسه في ورطة بسببهما.