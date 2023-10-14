إنجازات «الشباب والرياضة» في 10 سنوات.. أبرزها تطوير مراكز الشباب بالقرى

تسعي الدولة المصرية إلى تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين، ومن بين تلك المشروعات إنشاء وتطوير مدن شبابية، وخلال السطور التالية نرصد جهود وزارة الشباب والرياضة، خلال 10 سنوات مضت.

12 مدينة شبابية تم إنشاؤها وتطويرها

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ هناك 12 مدينة شبابية تم إنشاؤها وتطويرها.

- 14 ناديًا رياضيًا و4 أندية لمتحدي الإعاقة تم إنشاؤها وتطويرها واستكمالها.

- 253 مركز شباب تم إنشاؤه بالقرى الأكثر احتياجًا.

- 4282 ملعبًا خماسيًا وقانونيًا تم تطويره بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

- 191 حمام سباحة تم إنشاؤه وتطويره بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

- 14 استادًا رياضيًا تم إنشاؤه وتطويره.

- 30 مركزًا تعليمًا مدنيًا ومنتديات للشباب ومعسكرات كشفية تم تطويرها وإنشاؤها.

- 14 صالة مغطاة تم تطويرها وإنشاؤها.

- تطوير المركز القومي لتدريب الفرق القومية بالمعادي وتطوير مركز شباب الجزيرة وإنشاء مركز شباب الجزيرة 2.

- 3 فروع تم إنشاؤها وتطويرها بسلسلة نادي النادي.

وهناك مشروعات جار تنفيذها

- 38 إنشاء ستاد بورسعيد.

- 70 ملعبًا خماسيًا وقانونيًا بمراكز الشباب.

- 9 معسكرات شبابية جار إنشاؤها وتطويرها.

- تطوير مدرسة الموهوبين بالإسماعيلية.

- 5 حمامات سباحة جار إنشاؤها بمحافظات الصعيد والدلتا.

- إنشاء المدينة الشبابية بالسويس.

- تطوير 2 مركز تنمية شبابية.

- تطوير نزل شباب المنيا.

- تطوير مركز التدريب الكشفي البحري بأسيوط.

البطولات التي تم استضافتها

324 بطولة عالمية وقارية تم استضافتها خلال الفترة (2015 - 2022).

وبالنسبة لمشروعات الهيئة الهندسية

المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية (م،1 م2).