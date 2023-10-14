عاجل.. «الوطنية للانتخابات» تعلن الحصيلة النهائية: 4 طلبات للترشح لانتخابات الرئاسة

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجنة بدأت عملها من يوم 5 أكتوبر الجاري، حتى الساعة الثانية مساء اليوم، وتقدم 4 مرشحين بأوراقهم للهيئة، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يوم 7 أكتوبر، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يوم 8 أكتوبر، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة يوم 9 أكتوبر، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر يوم 13 أكتوبر.

أعلن «بنداري» في مؤتمر صحفي منذ قليل، انتهاء عمل اللجنة المختصة بتلقي طلبات الترشح، على أن تعرض تقريرها على مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لإعلان القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة.