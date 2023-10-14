«الوطنية للانتخابات» تعلن القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة الاثنين المقبل

تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، في تمام الساعة الثانية مساء، باب التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، على أن تعلن الهيئة القائمة المبدئية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، الاثنين المُقبل.

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم 9 نوفمبر المقبل، لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، وسيجري نشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية، اعتبارًا من نفس اليوم.

25 ألف تأييد من المواطنين

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات 4 طلبات ترشح للرئاسة حسبما أعلن المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح، فضلًا عن أن القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ينص على أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التباعة لمصلحة الشهر العقاري.