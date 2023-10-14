بعد قليل.. مؤتمر صحفي لـ«الوطنية للانتخابات» لإعلان غلق باب الترشح للسباق الرئاسي

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، بمقر الهيئة، لإعلان غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وأيضا إعلان تفاصيل اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح.

4 طلبات للترشح حتى الآن

ووفقاً للمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، فإن لجنة تلقي الأوراق التي يترأسها، استقبلت 4 طلبات للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، والمرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة، والمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر.

وعقب غلق باب الترشح، والانتهاء من فحص أوراق المرشحين، سيجري إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، وفقا لما حددته الهيئة في جدولها الزمني بشأن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية، يوم 16 أكتوبر الجاري.