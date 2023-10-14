رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بولندي يهدد بتفجير نفسه وسط ميدان شهير: «معايا قنبلة»

كتب:

أحمد حامد دياب
03:57 م | السبت 14 أكتوبر 2023
الموطن البولندي وهو في منتصف الميدان

الموطن البولندي وهو في منتصف الميدان

مشهد أقرب لفيلم بوليسي، شهدته ساحة بيلسودسكي في مدينة وارسو عاصمة بولندا حنما وقع مواطن بولندي على نصب تذكاري ويحمل قنبلة في يده مهددًا بتفجيرها.

مواطن بولندي وقف ملوحا بقنبلة 

وبحسب «العربية»، فان مواطنا بولنديا وقف ملوحا بقنبلة، ومهددا بتفجير نفسه، فيما طوقت الشرطة ساحة بيلسودسكي، العامة وسط وارسو، اليوم  بعد أن تسلق الرجل نصباً تذكاريا هناك، وراح يهدد بتفجير نفسه.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان، أن أحد عناصر الشرطة سمع الشاب يصرخ ويؤكد أنه يمتلك قنبلة، مما أدى لإثارة الذعر بين الحاضرين.

غدا الانتخابات التشريعية في بولندا

وتستعد بولندا غدًا الأحد لاستحقاق الانتخابات التشريعية، حيث سيتوجه الآلاف إلى صناديق الاقتراع، بينما تأتي هذه الحادثة الغريبة التي لم يٌعرف دوافعها حتى الأن ولا أسبابها.

جدير بالذكر أن هذه الحادثة تسببت في اثارة الذعر خاصة بعدما شهدت فرنسا أمس، جريمة طعن لمعلم في احدى المدارس، بحادث وصف بأن له علاقة بالتطرف، حيث كان الجاني شاب من أصول شيشانية موصوم بالتطرف ويخضع للمراقبة الأمنية المشددة.

اقرأ المزيد:

قيادي بحركة «فتح»: حجم القذائف على قطاع غزة يعادل ربع قنبلة نووية

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال قـصف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة

مجلس الأمن الروسي: نظام كييف كان يخطط لتفجير «قنبلة قذرة» بأوكرانيا

زلزال المغرب يعادل قوة 25 قنبلة نووية.. ما القصة؟

خبير مغربي: زلزال مراكش يعادل قوة هزة قنبلة هيروشيما