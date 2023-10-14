بولندي يهدد بتفجير نفسه وسط ميدان شهير: «معايا قنبلة»

مشهد أقرب لفيلم بوليسي، شهدته ساحة بيلسودسكي في مدينة وارسو عاصمة بولندا حنما وقع مواطن بولندي على نصب تذكاري ويحمل قنبلة في يده مهددًا بتفجيرها.

مواطن بولندي وقف ملوحا بقنبلة

وبحسب «العربية»، فان مواطنا بولنديا وقف ملوحا بقنبلة، ومهددا بتفجير نفسه، فيما طوقت الشرطة ساحة بيلسودسكي، العامة وسط وارسو، اليوم بعد أن تسلق الرجل نصباً تذكاريا هناك، وراح يهدد بتفجير نفسه.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان، أن أحد عناصر الشرطة سمع الشاب يصرخ ويؤكد أنه يمتلك قنبلة، مما أدى لإثارة الذعر بين الحاضرين.

غدا الانتخابات التشريعية في بولندا

وتستعد بولندا غدًا الأحد لاستحقاق الانتخابات التشريعية، حيث سيتوجه الآلاف إلى صناديق الاقتراع، بينما تأتي هذه الحادثة الغريبة التي لم يٌعرف دوافعها حتى الأن ولا أسبابها.

جدير بالذكر أن هذه الحادثة تسببت في اثارة الذعر خاصة بعدما شهدت فرنسا أمس، جريمة طعن لمعلم في احدى المدارس، بحادث وصف بأن له علاقة بالتطرف، حيث كان الجاني شاب من أصول شيشانية موصوم بالتطرف ويخضع للمراقبة الأمنية المشددة.