طلاء واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري (صور)

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انطلاق أعمال طلاء ورفع كفاءة واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري في إطار تطوير الهوية البصرية للطريق الذي يصل إلى المتحف المصرى الكبير، إذ تتم أعمال الطلاء للواجهات بنطاق حي البساتين حاليا.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطوير الهوية البصرية للطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، تمهيدا لافتتاحه قريبا وذلك طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

دورالقاهرة والجيزة

وتواصل محافظتا القاهرة والجيزة متابعة طلاء المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، مع التركيز على شكل الإعلانات والنبانات وأعمدة الإنارة بالطريق وكلها تعكس الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة.

يذكر أنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أجرى أمس جولة على الطريق الدائري لمتابعة أعمال التطوير التي تتم وتطوير الهوية البصرية بواسطة المختصين.