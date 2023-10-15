إنجازات 10 سنوات.. مصر تتقدم في مؤشرات تحسين بيئة ممارسة الأعمال

خلال السنوات الماضية، حصلت مصر على مستويات متقدمة في المؤشرات المتعلقة بتحسين بيئة ممارسة الأعمال، الأمر الذي أقره تقرير ممارسة الأعمال Doing business الصادر عن البنك الدولي عام 2020.

ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، إن الدولة المصرية تمكنت من تحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتمثلت جهود الدولة في هذا السياق في الآتي:

- تحسين موثوقية إمدادات الكهرباء وتنفيذ أنظمة آلية لمراقبة انقطاع التيارالكهربائي خلال عام 2020.

تحسين بيئة ممارسة الأعمال

- حل حالات الإعسار والسماح للمدينين ببدء إجراءات إعادة التنظيم، ومنح الدائنين مشاركة كبرى في الإجراءات.

- تعزيز حماية المستثمرين الأقلية من خلال زيادة حقوق المساهمين، ودورهم في قرارات الشركات، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة في عام 2017.

- إلزام الشركات بزيادة الشفافية، ومنع الشركات التابعة من الاستحواذ على الأسهم الصادرة عن الشركة الأم في عام 2016.

- عززت الدولة الوصول إلى الائتمان، والذي بموجبه يُمنح الدائنون المضمونون أولوية بالمقارنة بالمطالبات الأخرى.

افتتاح 14 مركز خدمة مستثمرين

- توسع مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية وإنشاء وافتتاح عدد 14 مركزا، مع إطلاق خدمة الخط الساخن بمركز خدمات المستثمرين للإجابة عن جميع الأسئلة المتداولة.

- إنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات "Shop-Stop-One"، بهدف تيسير الإجراءات للمستثمر، واستحداث وحدة متابعة مسؤولة عن التنسيق مع مصلحة الضرائب لتخفيض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما بدلا من 16 يومًا.