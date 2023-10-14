إنجازات 10 سنوات.. جهود الدولة لتهيئة بيئة تشريعية داعمة لريادة الأعمال 

حافظت مصر على المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الصفقات التمويلية والاستثمارية الموجهة للشركات الناشئة بالمنطقة، وذلك خلال شهر فبراير 2023، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن منصة "ماجنيت ومؤسسة ومضة، والذي أوضح قيام مصر بتسجيل أكبر عدد من الصفقات بنسبة تصل إلى %33.3 من إجمالي الصفقات بالمنطقة، وبإجمالي استثمارات 422 مليون دولار أمريكي.

جهود تهيئة وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لريادة الأعمال

وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، وجاءت أبرز جهود تهيئة وتعزيز البيئة التشريعية الداعمة لريادة الأعمال من خلال حزمة متنوعة من القوانين والقرارات، وأبرزها:-

- القانون رقم 141 لعام 2014، المعني بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير عدد من الحوافز والمزايا لها.

- القانون رقم 176 لعام 2018، والذي يعمل على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل اللازم، عبر توفير إطار قانوني محدد لمختلف أنشطة التمويل.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث مول الجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة بلغت 7.6 مليارات جنيه، عام 2021 - 2022.

- القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع، لتسهيل وتيسير بيئة العمل.

- تدشين منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة، تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال تحتوي على كافة المعلومات عن بيئة العمل في مصر.