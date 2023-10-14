إنجازات 10 سنوات.. تأهيل رواد الأعمال بتمويل المشروعات الصغيرة

حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تهيئة مناخ وبيئة داعمة لريادة الأعمال، من خلال نشر ثقافة العمل الحر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والمبادرات، وأطلقت في سبيل ذلك برامج متعددة للنهوض بريادة الأعمال، وتأهيل رواد الأعمال، اتساقا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

تعزيز الأنشطة الريادية

وفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 2018 - 2023، ما أسفر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، منها:

- 6 مراكز تقدمتها مصر في المؤشرالعالمي لريادة الأعمال، الصادر عن المعهد الدولي لتنمية ريادة الأعمال، خلال 5 سـنوات، لتحتل المرتبة 85 من بين 116 دولة في عام 2019، مقارنة بالمرتبة الـ91 في عام 2015.

- 7,6 مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2021 - 2022.

- 16 شركة إجمالي عدد الشركات المصرية الناشئة ضمن أكثر الشركات الناشئة تمويلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فبراير 2023.