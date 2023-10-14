4 جامعات مصرية تنظم حملات للتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين

دشنت عدة جامعات وطلابها خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الحملات الداعمة للقضية الفلسطينية والمتضامنة مع شعبه الشقيق، حيث نظمت حملات للتبرع بالدم للمصابين من مختلف الفئات سواء من غزة أو المدن المجاورة لها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

التبرع بالدم في جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة حملة للتبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني حيث شهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وفي السياق ذاته، نظمت جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم باعمال رئيس الجامعة، حملة للتبرع بالدم لصالح الأخوة الفلسطنيين، بالتعاون مع «جمعية شريان العطاء بطب عين شمس للتبرع بالدم»، في إطار تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية .

ونظم طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب و التكنولوجيا، بالتعاون مع مؤسسة لبلادنا للتنمية المجتمعية وصناع الحياة، حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطنين المصابين نتيجة الأحداث الجارية علي الاراضي المحتلة، وشارك الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و عدد من الاهلي المتواجدين اثناء تواجد الحملة في التبرع، وذلك في اطار الدور المجتمعي والعربي.

حملة للتبرع بالدم في جامعة حلوان

وفي السياق ذاته، دشن طلاب من أجل مصر في جامعة حلوان واتحاد طلاب الجامعة، اليوم ، حملة كبرى للتبرع بالدم لدعم المصابين من الأشقاء في فلسطين.