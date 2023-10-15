اليوم.. «القومي للمسرح» يكرم اسم الفنان الراحل محمود ياسين

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، مساء اليوم الأحد، احتفالية كبيرة لتكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

تكريم اسم الفنان محمود ياسين

وتنطلق احتفالية تكريم اسم الفنان محمود ياسين في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك على خشبة المسرح القومي، ويتضمن الحفل كثر من الفقرات الفنية، من بينها عرض فيلم تسجيلي ترصيد مسيرته وكذلك كلمة خاصة لابنته الفنانة رانيا محمود ياسين.

وكذلك ابنه السيناريست عمرو محمود ياسين، حيث يتحدث عن جزء من الجوانب الإنسانية والشخصية له، وهناك أيضا فقرة غنائية خاصة لعدد من المقطوعات الموسيقية ويختتم الحفل بإهداء درع تكريمي لأسرة الفنان محمود ياسين.