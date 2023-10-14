أمطار متوسطة تضرب عدة محافظات غدا.. و«الأرصاد» تحذر من انخفاض الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا الذي يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة على عدد من المحافظات، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة المتوقعة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائل للحرارة على شمال الصعيد حار هلى جنوب س يناء وجنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد في بيان، أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف في أول الليل ويكون مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

أمطار متوسطة تضرب عددا من المحافظات

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على هذا الطرقات

كما حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.