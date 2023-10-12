لطيف في أوله.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس خلال ساعات الليل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال ساعات الليل اليوم الخميس على كل الأنحاء، إذ يسود طقس لطيف في أوله مائل البرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد في بيان لها أن درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر ستشهد انخفاضًا طفيفًا على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد ومدن ومناطق القاهرة الكبرى.

وذكر خبراء الأرصاد بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية أن الشبورة المائية لن تشهدها البلاد في الساعات الأولى من الليل ولكن في أخره بداية من الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدبة من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وحذرت الأرصاد قائدي المركبات خلال فترة ذروة الشبورة بداية من الخامسة فجرا على الطرق السابق ذكرها.

درجات الحرارة غدا الجمعة 13 أكتوبر

ولفت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ستسجل الأتي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.