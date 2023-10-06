عاجل.. رياح مثيرة للرمال والأتربة.. هل تصل إلى القاهرة الكبرى؟

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود بعض الظواهر الجوية التي تسيطر على طقس السبت، منها تكّون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح غدًا السبت، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

تحذير من حالة الطقس

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين بضرورة توخي الحذر عند التواجد في الأماكن المثيرة للرمال والأتربة المذكورة.

درجات الحرارة السبت 7 أكتوبر2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.