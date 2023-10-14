9 محافظات تتساقط عليها أمطار الآن.. الأقمار الصناعية ترصد سحبا كثيفة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تظهر تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأن 9 محافظات تتعرض لأمطار مساء اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا، وهي تشمل الإسكندرية ومطروح ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والدقهلية والعريش والغربية والمنوفية.

حالة الطقس مساء اليوم

وعن حالة الطقس مساء اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويما يلي درجات الحرارة اليوم السبت:

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 الصغرى 23 درجة مئوية.