«الأرصاد»: استمرار استقرار الأحوال الجوية.. ودرجات الحرارة في المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية واستمرار الأجواء الخريفية على أغلب المحافظات، ودرجات الحرارة تعتبر في المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، كما تنخفض على نحو ملحوظ في فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «لازلنا نتأثر بوجود لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم وتحجب جزءً من أشعة الشمس ما يساعد على إحساسنا بالأجواء الصيفية».

منخفض مستمر حتى منتصف الأسبوع القادم

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هذا المنخفض الجوي مستمر معنا حتى منتصف الأسبوع القادم على الأقل ويبدأ يتعمق داخل الجمهورية مع بداية الأسبوع القادم فيحدث المزيد من الانخفاض في قيم الحرارة وتبدأ فرص الامطار تزيد على المناطق الساحلية».

فرص لأمطار خفيفة

وواصلت: «من المتوقع أن تكون فرص الأمطار الموجودة خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم ومنطقة دون الأخرى ولن تؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية».