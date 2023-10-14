أسعار الذهب الآن.. تعرف على سعر عيار 21 في محلات الصاغة

كثير من المواطنين يسعون دائمًا إلى متابعة أسعار الذهب بشكل دائم ولحظي على مدار اليوم، وبالتحديد عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين، وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 14-10-2023 في محلات الصاغة، بحسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية للتعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 استقرارا منذ أسعار أمس التي تحركت بشكل مستمر، ليسجل اليوم 2340 جنيها للجرام، إذ يعتبر عيار 21 من الأنواع الأنقى والذي يصنع منه العملات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في بداية التعاملات المسائية 2674 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 2006 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1560 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2451 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات المسائية 18 ألفا و720 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، إذ يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.