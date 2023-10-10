سعر الذهب الآن في مصر خلال التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام

سجل سعر الذهب الآن في مصر 10-10-2023، خلال التعاملات المسائية، بالنسبة لجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا 2389 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، بحسب بيانات بورصة الذهب.

وعن سعر الذهب اليوم الأربعاء 10-10-2023 خلال التعاملات المسائية، نرصده في السطور التالية سواء الأعيرة أو الجنيه الذهب:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بـ2606 جنيهات للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18 بـ1520 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 بـ 1520 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12 بـ1303 جنيهات للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب 18240 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

وجاء سعر الذهب عالميًا، الأوقية 30.95 دولار أمريكي.