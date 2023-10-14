«يتعامل بغرور».. السيناريست عبد الرحيم كمال يطالب ببديل لـ«فيسبوك»

بعد حذف فيسبوك عدد كبير من المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية، طالب السيناريست عبد الرحيم كمال بإنشاء برنامج بديل لفيسبوك.

بديل الفيسبوك

,كتب عبد الرحيم كمال عبر فيسبوك: «دعوة لكل شباب التقنية والسوشيال ميديا ورجال الأعمال والقادرين لدعم وعمل وصنع أبليكيشن بديل لذلك الأبلكيشين المطروح المعرف فيسبوك، ويكون قادر في نفس الوقت على الوصول للعالم كله ويواكب ذلك خروج جماعي لنا جميعا من كل شكل إلكتروني».

وأضاف: «الفضاء السيبراني الكائن الذي يتعامل بتعالي وغرور وعدم عدالة ويفرق بين البشر ويقسمهم إلى رتب ومقامات.. وكلنا ثقة في عقول شبابنا النابهة، وشهامة أصحاب المال الوطنيين حتى لو تكلف الأمر الكثير من المال والوقت والجهد».

ورد عليه المنتج عبد الله أبو الفتوح وكتب: «شوف سخرية القدر، دعوتك دي بتنشرها على الفيس بوك»، ورد عليه عبد الرحيم كمال: «هنعمل ايه اضطرار مؤقت حتى لو هتحارب من فوق أرض عدوك.. مفيش بديل».

كما تفاعل المتابعين علي البوست وكتب أحد المتابعين: «ياريت كل الدول العربية والإسلامية وروسيا والصين يكونوا في هذا التطبيق ونحظر افيس بوك من كل هذه الدول».

آخر أعمال عبد الرحيم كمال

وكانت آخر أعمال عبد الرحيم كمال «جزيرة غمام» مع كل من طارق لطفي، أحمد أمين، مي عز الدين، رياض الخولي، فتحي عبد الوهاب، كما ينتظر عرض مسلسل «الحشاشين» مع كريم عبد العزيز ومن المقرر عرضه برمضان 2023.