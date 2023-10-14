«وفا»: 20 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف طائرات الاحتلال لمنزل بدير البلح

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة لليوم الثامن على التوالي، إذ قصفت مساء اليوم السبت، منزلًا يعود لعائلة جودة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن 20 شهيدًا وإصابة العشرات، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

طائرات الاحتلال تقصف منزلًا

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت المنزل دون أي إنذار وفق القانون الدولي، بل فجرت المنزل بساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى 20 شهيدًا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة إلى 2269 شهيدًا و9814 مصابًا.

‎وبيّنت الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدًا، و8714 مصابًا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.