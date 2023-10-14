تحذيرات من سقوط أمطار في الإسماعيلية خلال ساعات.. 4 نصائح لحماية نفسك

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة من سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، على معظم أنحاء المدينة بالتزامن مع تغيرات جوية تضرب المنطقة ومحافظات السواحل الشمالية اليوم السبت.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن هناك تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق متفرقة من المحافظة، وفترات متقطعة من مساء اليوم بحسب آخر تحديثات لخرائط الطقس على الإسماعيلية.

أماكن سقوط الأمطار في الإسماعيلية

ومن المتوقع مساء اليوم السبت أن تتساقط الأمطار على محافظة الإسماعيلية في مدن القنطرة غرب وفايد وداخل مدينة الإسماعيلية وفي مركز ومدينة أبوصوير .

وأشارت الشبكة إلى أن محافظ الإسماعيلية وجّه بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية في الأحياء والمراكز والمدن، للتعامل الفوري حال سقوط أي أمطار على المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

تحذيرات من سقوط أمطار في الإسماعيلية

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين ضرورة البعد وعدم ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار أو التواجد بالقرب منها لتجنب الصعق بالكهرباء، وتقليل سرعة السيارات بحد أقصى 60 كيلو في الساعة على الطرق السريعة والصحراوية.

وطالبت الشبكة المواطنين ضرورة تجنب وقوف المواطنين أو السيارات أسفل اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة بسبب نشاط الرياح، والإبلاغ الفوري على أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ وأرقام النجدة، حال وقوع أي طارئ لسرعة التدخل العاجل.