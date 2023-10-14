«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار على فترات متباعدة ولن تؤثر على الأنشطة اليومية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ منخفض جوي على سطح البحر المتوسط متوقع هذا الأسبوع، مضيفة أنه يحتوي على كتل هوائية شمالية رطبة تزيد فرص سقوط الأمطار خلال بداية الأسبوع، لتتحول من الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق الساحلية الشمالية.

غانم: سقوط الأمطار على فترات متباعدة

أضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّه متوقع سقوط الأمطار على فترات متباعدة ومتقطعة من اليوم، وبالتالي لن يؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية، لكنها أيضاً ستمتد للمناطق الداخلية وكميتها ستزيد.

سقوط الأمطار على هذه المحافظات

تابعت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أنَّ أكثر المحافظات المعرضة للأمطار المتوسطة متواجدة بـ المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مروراً بمطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل شمال «البحيرة» و«كفر الشيخ» و«الدقهلية»، بجانب سواحلنا الشمالية الشرقية مثل: «دمياط» و«بورسعيد» و«رفح» و«العريش» وبعض الأماكن من مدن القناة ووسط سيناء، أما باقي مناطق الجمهورية فاليوم وغداً متوقع امتداد الأمطار الخفيفة على مناطق مثل جنوب الوجه البحري وبالقاهرة الكبرى، وهذه الأمطار لن تؤثر تماماً على أية أعمال أو أنشطة يومية.

واستطردت «غانم»، أنَّه متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، قائلة: «بدأنا استشعار البرودة في الصباح ما يستدعي ارتداء ملابس خريفية».

درجات الحرارة العظمى

توقعت «غانم» وصول درجات الحرارة العظمى في فترات النهار على القاهرة الكبرى، إلى 29 درجة مئوية واستمرار وجود السحب الحاجبة لأشعة الشمس ما يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدلة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأجواء ما بين حارة وشديدة الحرارة على مناطق جنوب سيناء والصعيد في فترات النهار وتحديداً الظهيرة.