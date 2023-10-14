رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالمحافظات وأوراق التقديم

أعلنت مديريات التربية والتعليم رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالمحافظات المختلفة، عقب إتاحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل مسابقة 30 ألف في وظيفة معلم مساعد، عبر رابط إلكتروني وضعته مديريات التربية والتعليم للاستعلام بالرقم القومي.

رابط نتيجة مسابقه 30 ألف معلم بالمحافظات

وأتاحت التربية والتعليم رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالمحافظات من هنا، ويتم الاستعلام عن النتيجة بعدة خطوات هي:.

-الضغط على الرابط الإلكتروني.

-كتابة الرقم القومي.

-كتابة اسم المتقدم.

-اجتياز اختبار التحقق.

لتظهر النتيجة واسم وبيانات المتقدم والمحافظة .

الأوراق المطلوبة لاستلام العمل

وحددت مديريات التربية والتعليم الأوراق المطلوبة من الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم عقب الاستعلام عنها ليتم تسليمها لكل إدارة تعليمية مرشح لها المتقدم كالتالي،

-بطاقة الرقم القومي سارية.

-تقرير المجلس الطبي.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم سارية.

-شهادة اجتياز اختبار القبول.

- إقرار بعدم فصل المتقدم مسبقا من الخدمة بقرار تأديبي.

-شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو الإعفاء منها.

- شهادة الخدمة العامة أو الإعفاء منها «للإناث».

-أصل المؤهل الدراسي.

- إقرار الذمة المالية.

-سداد رسوم المسابقة

على أن تكون كل الأوراق أصلية وليست صور ويتم تسليمها عند التقدم لاستلام العمل.