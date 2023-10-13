أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، نتيجة المرحلة الأولى للمقبولين في مسابقة 30 ألف معلم، واختيار إدارة التسكين للمقبولين، ويتساءل البعض عن كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023، وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، رابط الاستعلام عن النتيجة عبر لينك بوابة الوظائف الحكومية.

رابط الحصول على نتيجة مسابقة الـ 30 ألف معلم

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين بمسابقة شغل الـ 30 ألف وظيفة معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، للمتقدمين من محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، والبحر الأحمر والسويس.

كما يمكن للممتحنين، الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023، عبر لينك بوابة الوظائف الحكومية التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

أصول المستندات المطلوبة

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيانه، التأكيد على المتقدمين من محافظات الفيوم وأسوان وقنا، الذين يحضرون للامتحان بالمركز، يضرورة الالتزام بإحضار كل أصول المستندات التالية:-

1- المؤهل الدراسي.

2- شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

3- شهادة الخدمة العامة للإناث.

4- صحيفة الحالة الجنائية.

5- بطاقة الرقم القومي.

6- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

7- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة، حتى لا يمنع من يخالف ذلك من دخول الامتحان.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023

1- تسجيل الدخول على بوابة الوظائف الحكومية من الرابط.

2- يضغط المتقدم بالضغط علي أيقونة استعلام.

3- إدخال الرقم القومي والرقم الخاص بالطلب.

4- ستظهر نتيجة مسابقة 30 ألف معلم.