«بلغني» تستجيب لبلاغات المواطنين بإزالة تراكمات القمامة من شوارع وميادين قنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مبادرة «بلغني»، تواصل استجابتها لبلاغات المواطنين بشأن تراكمات القمامة بالشوارع والميادين، حيث تلقت المبادرة بلاغين خلال اليومين الماضيين بشأن تراكم القمامة بمدينتى قوص ودشنا .

وبحسب البيان أضاف الداودي، أن البلاغ الأول ورد إلى صفحة مكتب إعلام محافظة قنا بشأن تراكم القمامة على الطريق الرئيسي بنجع سند في قرية الكراتية التابعة لمركز قوص، وقام المسؤولون عن تلقى البلاغات بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وجرى رفع القمامة بشكل فوري، لافتا إلى أن البلاغ الثاني ورد، بشأن تراكم نواتج حفر الفاز الطبيعي على طريق «مصر – أسوان»، أمام قرية الفحيرة بمركز دشنا ، وتمت إحالة الشكوى إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعلى الفور تم رفع نواتج الحفر.

مبادرة بلغني بقنا

يُذكر أن مبادرة «بلغني» هي مبادرة أطلقتها محافظة قنا خلال شهر سبتمبر الماضي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإبلاغ عن أي تراكمات للقمامة، حال رصدها في شوارع المحافظة من خلال عدة وسائل للتواصل، وهي الصفحة الرسمية للمحافظة على الفيسبوك مكتب إعلام محافظة قنا https://www.facebook.com/qena.governorate أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 والخط الساخن 15541، لتعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين.