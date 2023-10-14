خطوات الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم في محافظة الإسماعيلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم في محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع إعلان النتيجة في عدد كبير من المحافظات، وإرسالها إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الإسماعيلية

وأتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية إمكانية معرفة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الإسماعيلية، بالدخول على هذا الرابط من هنا لمعرفة النتيجة كاملة، بالتزامن مع إعلان نتيجة مسابقة 30 ألف معلم وكشوف الناجحين في محافظات «شمال سيناء، وجنوب سيناء، ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس والبحر الأحمر».

الأوراق المطلوبة للناجحين في نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالإسماعيلية

وحددت مديرية التربية والتعليم الأوراق المطلوبة للناجحين في نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة الإسماعيلية، تضمنت بطاقة الرقم القومي، وقرار المجلس الطبي وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة اجتياز اختبار القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وإقرار من المرشح بعدم فصله مسبقا من الخدمة بحكم تأديبي أو قرار.

كما تضمنت أوراق مسابقة التربية والتعليم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها «للإناث» وشهادة مُميكنة أصل المؤهل الدراسي وإقرار الذمة المالية.