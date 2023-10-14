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نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في القليوبية بالاسم والرقم القومي

كتب:

حسن صالح
01:49 م | السبت 14 أكتوبر 2023
تعليم القليوبية - أرشيفية

تعليم القليوبية - أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالاسم والرقم القومي، حيث يمكن معرفة النتيجة للمتقدمين من خلال الذهاب للمديرية أو رابط وزارة التربية والتعليم الخاص بإعلان النتيجة.

نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية بالاسم والرقم القومي 

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان، أنه جرى إتاحة نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية بالاسم والرقم الرقم القومي من خلال رابط هـنـا.

طريقة الاستعلام على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية 

وأضافت أنه يمكن الحصول على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية من خلال الدخول إلى الرابط المسبق وعمل الخطوات التالية:

- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح

- كتابة رقم التقديم بشكل صحيح

- النقر على زر استعلام

الأوراق المطلوبة للتقديم عقب إعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية

أشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت عدة مستندات من أجل التقديم بها عقب ظهور نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالقليوبية بالاسم والرقم القومي وهي:

- المؤهل الدراسي

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور

- شهادة الخدمة العامة للإناث

- صحيفة الحالة الجنائية

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

- إيصال سداد رسوم الاشتراك في المسابقة

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أعلنت كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد في مسابقة رياض الأطفال وتخصص معلم فصل، وبلغ إجمالي المقبولين في تعليم القليوبية 1465 معلم رياض أطفال ومعلم فصل.

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