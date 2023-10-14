رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة سوهاج نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بسوهاج، التي يمكن الحصول عليها من مديرية التربية والتعليم عقب وصول كشوف النتيجة ورقي من الوزارة عقب اعتمادها رسميا لمختلف التخصصات التربوية.

كما يمكن الحصول عليها إلكترونيا من رابط التربية والتعليم، التي حددت خطوات الاستعلام عن النتيجة وكذلك الأوراق المطلوبة من المرشحين بالوظائف للقبول.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بسوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، إن المديرية أتاحت الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بسوهاج إلكتروني من هنا، حيث يكتب المرشح الرقم القومي لتظهر بيانات المرشح الأساسية، وتشمل الاسم رباعي والمحافظة والتخصص والرقم القومي.

الأوراق المطلوبة للتقديم بعد إعلان نتيجة 30 ألف معلم

وأفاد بأن الأوراق المطلوبة عقب ظهور نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بسوهاج من المرشحين كالتالي،

-بطاقة الرقم القومي سارية .

- قرار المجلس الطبي للمرشح.

-صحيفة الحالة الجنائية للمرشح حديثة.

-شهادة اجتياز اختبار القبول من مجمع الإصدارات الذكية.

-إقرار مٌوقع من المرشح بعدم فصله مسبقا من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للمرشحين الذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للمرشحات الإناث.

-أصل المؤهل الدراسي مميكن.

- إقرار الذمة المالية.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم ورقيا

وأوضح وكيل تعليم سوهاج، أنه يمكن الحصول على نتيجة المسابقة ورقيا عبر مديرية التربية والتعليم بسوهاج عقب وصول الكشوف معتمدة، مع توضيح تقديم كل الأوراق أصول ولس صور.