أعلنت مديرية التربية والتعليم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، بعدما تم إعلان كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم، لكي يتسنى للناجحين معرفة نتيجتهم وسرعة إنهاء الأوراق المطلوبة، لكي ينهوا إجراءات تعيينهم، بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق لها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، ورابط الحصول عليها، والأوراق المطلوبة للتقديم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الفيوم

وظهرت الآن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم محافظة الفيوم بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم، حيث تم إتاحة كشوف الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم عبر الموقع الرسمي للمديرية، بينما من المقرر أن يتم إعلانها في مقر المديرية والإدارات التعليمية غدًا السبت.

رابط نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالفيوم

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2023 من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

- إدخال الرقم القومي للمعلم.

- إدخال الرقم السري.

- الضغط على تسجيل دخول وستظهر النتيجة على الفور.

الأوراق المطلوبة للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الأوراق المطلوبة للتعيين في مسابقة 30 ألف معلم والتي تمثلت في المستندات الآتية:

- بطاقة الرقم القومي للمُعلم.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي مميكنة.

- صحيفة الحالة الجنائية للمُعلم أو المعلمة «فيش وتشبيه».

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء للرجال، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

- إقراري الذمة المالية، والحالة الاجتماعية.

- قرار المجلس الطبي.

- إقرار بعدم التعرض للفصل من الخدمة سابقًا بسبب حكم تأديبي.

- شهادة اجتياز اختبارات القبول.

- استمارة 105، واستمارة 6 تأمين ومعاشات، وطلب استخدام، واستمارة 103، ومنحة 3 أشهر.