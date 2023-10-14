محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة تنفيذ مشروع المحور المروري الجديد على النيل

كلفت محافظة الدقهلية المهندسة منى الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة بمتابعة أعمال التنفيذ الجارية في مشروع المحور المروري الجديد على النيل، امتداد المشاية السفلية بالمنصورة، ابتدأ من مكتبة مصر العامة على النيل وحتى قولونجيل، من خلال استكمال صب الخرسانة العادية لميول الجسر بطول القطاع واستكمال فرد وتشغيل السن تمهيدا للبلاطات الخرسانية.

متابعة مشروع المحور المروري بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها، إلى متابعة استكمال الطرق جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين.

تكثيف العمل بالمحور المروي وتحديد نسب التنفيذ

وأوضحت المحافظة أنه جرى التوجيه بتكثيف العمل بالمحور المروي، وتحديد نسب التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات لتذليل كل المعوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني لدخوله الخدمة لخدمة المواطنين والقضاء على التكدس المروري.

وأكدت المحافظة أن مشروع امتداد المشاية الجديدة، حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفساً مرورياً ترفيهياً جديد لأبناء مدينة المنصورة.

دور وزارات النقل والتخطيط والري في المحور المروري بالدقهلية

وثمنت المحافظة دور وزارة النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة، لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية الذي سيكون متنفس مروري ترفيهي .

وأوضحت المحافظة أن المحور المروري الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة حتى مقابر قولونجيل بطول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر، بواقع 3 حارات مرورية وممشي بعرض 3 أمتار على النيل وسيتم تنفيذه على 3 مراحل متتالية، بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي خلف مكتبة مصر لربط المشاية الجديدة بالمشاية القديمة .