رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تطوير الطرق بالمنطقة الصناعية والأحياء

تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال التطوير وتجهيز وضبط المناسيب ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة الصناعية (ب&ج) والطريق البطيئ وتحويل الطريق الرئيسي من اتجاه واحد الى اتجاهين، كل اتجاه 3 حارات، وتجهيزه لاستكمال الطبقة الأسفلتية بداية من شارع اللواء إبراهيم عبدالقادر، شارع الجيش، وحتى شارع اللواء علاء الدين عبداللطيف ليلة.

رئيس جهاز العبور يتفقد أعمال تطوير الطرق بالمدينة

وأشار المهندس أحمد رشاد، إلى أنّه يتم تنفيذ المشروع لسهولة تنقل ومناورة المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع في دخولها وخروجها من وإلى المصانع الموجودة بالمنطقة، حيث يعتبر من أحد المحاور الرئيسية الموجودة بالمدينة والذي يربط المدينة بطريق بلبيس.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال الرصف والتطوير وتوسعة الطريق وإزالة الجزر الوسطى، وضبط مناسيب الطريق وعمل الجسات بشارع 200 في المنطقة الصناعية الأولى لتيسير حركة مرور المركبات، موجّها بتذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير لسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت.

كما تابع رئيس جهاز العبور أعمال الطرق بشارع 110، واستكمال القطع وطبقة الفرمة بشارع 700، وتفقد أعمال تجهيز وصب الإطار الخرساني للأرصفة بشارعي (118 و119)، والبدء في الأعمال بشارع (115)، وأعمال المرمات بطريق (116 و117)، وأيضا أعمال إزالة الجزر الوسطى بطريق (112)، وأعمال تخفيض كابلات الكهرباء العائقة لأعمال القطع في طريق 700 لزيادة العامل الأمني.

كما تابع رئيس جهاز مدينة العبور، استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية والرصف وتنسيق الموقع بممشي وتراك الدراجات بشارع الجلاء بدائري الحي الرابع بجوار الخزان.