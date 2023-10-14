وزير الخارجية التركي: بحثنا مع مصر سبل إمداد قطاع غزة بالمساعدات

عُقد منذ قليل مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث القضية الفلسطينية، إذ أكدا رفضهما للتصعيد ضد المدنيين.

وزير الخارجية يؤكد ضرورة حماية الفلسطنيين

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، ضرورة حماية المدنيين داخل قطاع غزة التي تعاني من نقص مياه الشرب والغذاء والوقود، وفق ما نقله مفوض وكالة الأونروا خلال لقاء مشترك.

وشدد على ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، من خلال الحفاظ على حقوق المدنيين الفلسطيين في دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يحتاج إلى دعم دولي وأممي وفق التشريعات الدولية.

وأكد «شكري» أن حل الأزمة الراهنة في قطاع غزة، يجب أن يتم تناولها من جميع الأبعاد، مشددًا على أهمية وجود دعم المجتمع المدني لتوفير الاحتياجات الضرورية للفلسطينيين.

وزير الخارجية التركي: نرفض الاعتداءات على المدنيين

وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أسطنبول تتفق مع موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن دولته ترفض بشكل قاطع التصعيد العنيف ضد المدنيين.

وثمّن وزير الخارجية التركي دور مصر في دعم القضية الفلسطينية العادلة، موضحًا أن السلطات في بلاده في تشاور مستمر مع مصر في هذا الشأن والشأن والمسألة الفلسطينية تلتحم فيها الآراء المصرية التركية، مؤكدًا أن الطائرات التركية وصلت العريش وبحثنا مع مصر سبل إمداد غزة بالمساعدات.

وأوضح أن هناك تصورا خاطئا أن عمليات الانتقامية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين في قطاع غزة يمكن أن تحقق السلام مع الفلسطينيين، وهو تصور غير سليم، داعيًا إلى ضرورة توفير معبر يمكن من خلاله إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.