قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بالقدس أحدهما جريح بالمستشفى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت مساء اليوم السبت، جريحاً، وشاباً آخر، من مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح المقدسي محمد أبو ميالة، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى «هداسا عين كارم»، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه الخميس الماضي.

وكشفت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور، جنوب شرق المدينة، واعتقلت الشاب محمد خضر أبو الهوى.