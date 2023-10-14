5 معلومات عن الصاروخ «عياش 250».. صناعة فلسطينية يصل تل أبيب

يتابع الكثيرون في الوطن العربي آخر المعلومات المتوفرة عن الصاروخ «عياش 250»، بعدما أعلنت المقاومة الفلسطينية إصابة مبنى من طابقين في مستوطنة «رحوفوت»، جنوب تل أبيب، جراء استهدافها بأحد هذه الصواريخ.

وتعرض «الوطن»، في التقرير التالي، أهم 5 معلومات عن الصاروخ «عياش 250 آر»، الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية باتجاه تل أبيب اليوم السبت.

5 معلومات عن الصاروخ عياش 250

سمي صاروخ عياش 250 تيمنًا بالشهيد يحيى عياش، القائد في المقاومة الفلسطينية، وهو المهندس الذي طور قدرات الصاروخ، وفق ما نشر بجريدة «القدس» الفلسطينية.

استخدم الصاروخ عياش 250 لأول مرة في 13 مايو 2021، خلال عملية «سيف القدس»، حيث استهدف مطار «رامون» الإسرائيلي، جنوب دولة فلسطين المحتلة.

يُعد صاروخ عياش 250 هو صاروخ أرض – أرض.

الصاروخ عياش 250 صناعة فلسطينية، ويصل مداه لأكثر من 250 كيلومتراً.

تغطية اخبارية: دمار هائل في "رحوفوت" قرب "تل أبيب" بعد سقوط صواريخ من غزة. pic.twitter.com/3MM5yQj7EU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2023

إطلاق صاروخ عياش 250 على تل أبيب

وبحسب هيئة الإذاعة الإسرائيلية، فقد أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، صاروخين من نوع عياش 250، على مبنى في تل أبيب، مكون من طابقين، أدى إلى حدوث دمار كبير بالمبني، كما تسبب في وقوع إصابات بين المستوطنين.

فيما سقط صاروخ أخر في شارع بتل أبيب، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية سقوط جرحي.

وجاء في بيان المقاومة الفلسطينية إن إطلاق الصواريخ جاء رداً على التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة، فضلاً عن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ومنع دخول المساعدات الغذائية والمياه والطبية العاجلة لأهالي غزة، الذين يعانون من الغارات الجوية المستمرة منذ 8 أيام بشكل متواصل.